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ТОП:

Дональд Трамп

Автор: «Фраза»
17.08.20 08:15
207
Дональд Трамп

Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN!

Источник: Twitter 

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, CNN, Fox News

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