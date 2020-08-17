Дональд Трамп

Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN!
Источник: Twitter
Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN!
Источник: Twitter
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