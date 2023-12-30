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Фото-Новости > Акула заново отрастила поврежденный плавник: ученые в шоке

Акула заново отрастила поврежденный плавник: ученые в шоке

Агата Кловская
30.12.23 11:19
187
Акула заново отрастила поврежденный плавник: ученые в шоке

Главное: Ученые впервые зафиксировали, как шелковая акула заново отрастила себе спинной плавник.

Детали: В рамках исследования шелковой акуле с травмированным спинным плавником удалось надеть бирку с уникальным номером. В результате ученые изучили фото с разницей в год и обнаружили удивительное — спинной акулий плавник регенерировал.

Исследователи многократно изучали фото — самцу шелковистой акулы действительности удалось восстановить ткани поврежденного плавника.
 
В 2022 году акула потеряла 20,8% спинного плавника, а через 332 дня скорость заживления ее травмы составила 87% от первоначального размера.
 
Справка: Шелковые акулы (Carcharhinus falciformis) являются обитателями океана около 3,5 метра в длину. 
 

Тэги: акула, наука

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