Акула заново отрастила поврежденный плавник: ученые в шоке

Главное: Ученые впервые зафиксировали, как шелковая акула заново отрастила себе спинной плавник.

Детали: В рамках исследования шелковой акуле с травмированным спинным плавником удалось надеть бирку с уникальным номером. В результате ученые изучили фото с разницей в год и обнаружили удивительное — спинной акулий плавник регенерировал.

Исследователи многократно изучали фото — самцу шелковистой акулы действительности удалось восстановить ткани поврежденного плавника.

В 2022 году акула потеряла 20,8% спинного плавника, а через 332 дня скорость заживления ее травмы составила 87% от первоначального размера.

Справка: Шелковые акулы (Carcharhinus falciformis) являются обитателями океана около 3,5 метра в длину.