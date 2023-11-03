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Фото-Новости > Нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку, — источники

Нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку, — источники

Александр Панько
03.11.23 12:56
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Нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку, — источники

Главное: На трассе Киев — Чоп в селе Березовка Житомирского района народный депутат сбил насмерть 18-летнюю девушку. По данным источников, за рулем автомобиля был нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко.

Детали: Народный депутат от «Батькивщины» Андрей Николаенко утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев — Чоп в селе Березовка Житомирского района. Об этом сообщают источники УП в правоохранительных органах, Нацполиция в Житомирской области и ГБР

По данным источников, ДТП произошло на территории Житомирской области. Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с женой.

Позже в Нацполиции уточнили, что водитель автомобиля «Mercedes-Benz GLE» совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на пешехода.

Там подтвердили, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не сообщили, кто именно.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и Житомирского райуправления полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Сообщается, что ГБР расследует обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата.

В тему: Нардеп от «Слуги народа» Владимир Гевко насмерть сбил пешехода.

Тэги: ДТП, общество, Батькивщина, смерть, Житомирская область, депутат, Андрей Николаенко

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