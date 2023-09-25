Россияне разрушили морской вокзал в Одессе

Главное: Ночью оккупанты совершили массированную воздушную атаку на Одессу. Сильно повреждены морской вокзал и привокзальная гостиница.

Детали: Ночью 25 сентября россияне обстреляли Одессу — под удар попала припортовая инфраструктура, также разрушения получила нежилая высотка и несколько других объектов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Так, россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.

«К сожалению, есть попадание. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в г. Одесса вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован», — сказал Кипер.

Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

Он также сообщил, что взрывной волной травмировал один человек. Женщина получила повреждения обломками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице.

В Силах обороны юга добавили, что существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные.

«„Ониксы“ разрушили зернохранилища. Но люди не пострадали», — сказали там.

Позже Силы обороны юга опубликовали фото последствий российской атаки по Одессе.

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