Боб Менендес: у американского сенатора-коррупционера нашли золотые слитки

Главное: Американскому сенатору Бобу Менендесу предъявлены обвинения в коррупции. У него нашли $500 тысяч наличными и золотые слитки.

Детали: Главе международного комитета сената США, автору антироссийских санкций Бобу Менендесу предъявлены обвинения в коррупции.

У Боба Менендеса и его супруги прошли обыски. Изъяли свыше $500 тысяч наличными, золотые слитки, люксовые автомобили и мебель.

Боб Менендес передавал "чувствительную правительственную информацию" и иными способами помогал Египту, говорится в обвинении.

Любопытная часть обвинения сенатору Менендесу: в 2021 году Боб Менендес вбивал поисковик запрос «сколько стоит кг золота», видимо пытаясь понять, сколько долларов он получил в виде золотых слитков, принятых в качестве взятки.