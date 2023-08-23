«Уверенная»: скандальная львовская скульптура пострадала от атаки недоброжелателей

Главное: Во Львове облили краской скульптуру «Уверенная». Также ее пытались поджечь.

Детали: Во Львове облили краской скульптуру «Уверенная», фото которой завирусилось в Сети. Также неизвестные попытались ее поджечь, сообщают местные паблики.

Скульптуру «Уверенная» установили в Стрыйском парке меньше недели назад. Экспозиция сразу вызвала горячие споры среди горожан и пользователей соцсетей.

«Уже в первые минуты львовяне проявили такую активность, что моя лента переполнена фото и постами на тему работы Василия Корчевого «Уверенная», — писал организатор выставки Павел Гудимов.

Многие увидели в этой работе якобы отсылку на главу киевского Музея голодомора Лесю Гасиджак

«Если вселенная решила испытать меня на устойчивость (а ты/вы/команда являетесь одними из операторов этого процесса), то у нее это удивительно удачно получается. Ибо пошла новая волна мемов, искренних комментариев от хороших идеальных галичан. Хотя, не скрою, мнения о том, что вам заплатили те, кто 3 недели назад начал все это безумие, у меня тоже были», — написала Гасиджак.

По задумке организаторов, скульптура должна заставить людей иначе посмотреть на понятие красоты.

В итоге неизвестные попытались облить и поджечь скульптуру, сообщают местные паблики.