Саманта Рамсделл: женщина с самым большим ртом в мире снова установила рекорд

Главное: Американка с самым большим ртом Саманта Рамсделл установила еще один мировой рекорд.

Детали: Жительница американского Коннектикута Саманта Рамсделл получила новый сертификат рекордсмена за самый широкий рот. Об этом она сообщила в своём TikTok.

«У меня есть мировой рекорд Гиннеса по наибольшему раскрытию рта среди женщин. А еще у меня официально самый широкий рот в мире», - написала Саманта Рамсделл.

Рот Саманты Рамсделл в длину составляет 6,52 сантиметра, а в ширину достигает до 10,3 сантиметра.