К Земле несется гигантская комета

Главное: К Земле приближается комета 12P/Понса-Брукса. На ней произошло извержение вулкана.

Детали: Гигантская комета 12P/Понса-Брукса приближается к Земле. Об этом пишет издание Space.

Отмечается, что на ней случилось извержение вулкана, в результате чего на ней появились так называемые рога, и теперь она сияет, как маленькая звезда, и извергает сверххолодную магму в космос.

Подчеркивается, что это первое извержение этой кометы почти за семьдесят лет.

Сейчас комета приближается к ближайшей к нашей планете точке на протяжении своего 71-летнего обращения по Солнечной системе.

Эксперты говорят, что данная комета представляет собой криовулканическую или холодную вулканическую комету.

Поясняется, что она состоит из твердого ядра, заполненного смесью льда, пыли и газа, которое окружено нечетким газовым облаком. Однако

Специалисты поведали: «В отличие от большинства других комет, газ и лед внутри ядра 12P накапливаются настолько сильно, что небесный объект может сильно взорваться, выбрасывая свои ледяные внутренности, известные как криомагма, через большие трещины в оболочке ядра».

Уточняется, что, по состоянию на 26 июля, кома кометы увеличилась примерно до 230 тысяч километров в поперечнике, или более чем в семь тысяч раз шире, чем ее ядро, диаметр которого оценивается примерно в тридцать километров.

Говорится также, что комета должна достичь ближайшей точки к Солнцу 21 апреля 2024-го года и максимально приблизиться к Земле 2 июня 2024-го года, после чего она будет видна в ночном небе.

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