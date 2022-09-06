Археологи нашли в Польше необычную могилу женщины-вампира

Главное: В Польше археологи нашли могилу женщины-вампира. Люди того времени считали, что погребение с серпом это один из способов сделать так, чтобы человек оставался мертвым.

Детали: В одной из деревень Польши были найдены останки «женщины-вампира», захороненной с серпом поперек горла и висячим замком на ноге. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые предполагают, что местные жители могли принять односельчанку за вампира и похоронить ее так, чтобы она больше не могла восстать из могилы.

Во время археологических работ на кладбище 17 века в деревне Пень, исследователи также обнаружили, что на голове скелетных останков была шелковая шапочка, указывающая на то, что она занимала высокий социальный статус.

Исследователи отметили, что ранее люди для необычных ритуалов использовали серпы и косы, которые закрепляли лезвием в сторону горла, чтобы при попытке встать мертвый отрезал себе голову.

Палец на ноге, запертый на висячий замок, вероятно, символизировал «закрытие этапа и невозможность возвращения».

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