В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами

Главное: В Хмельницкой области произошло ДТП. Его жертвами стали семь человек.

Детали: Утром среды, 16 марта, на трассе Кропивницкий-Знаменка возле села Лозовая (Хмельницкая область) произошло страшное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с переселенцами столкнулся с автобусом Setar.

Жертвами аварии стали семь человек, еще девять людей пострадали.

Известно, что людей везли из Днепра в Тернополь.

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