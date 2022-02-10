«Атмосферная река» и «горный фен»: что происходит на украинской антарктической станции

Главное: В Антарктиде зафиксирован очередной температурный рекорд. Украинские метеорологи со станции «Академик Вернадский» утверждают, что на этой неделе температура здесь поднялась до 12,7 градусов по Цельсию. Они объясняют это эффектами «атмосферной реки» и «горного фена».

Детали: Украинские полярники зарегистрировали новый температурный рекорд на антарктической станции «Академик Вернадский». Как сообщается на официальной странице центра в Facebook, на этой неделе температура на станции поднялась до 12,7 градусов Цельсия.

Как рассказывает метеоролог 26 экспедиции Александр Надточий, предыдущий рекорд был зафиксирован здесь в 1985 г, тогда температура достигла +11,7°С.

Аномальные температуры были зафиксированы также на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от «Вернадского».

Украинские полярники связывают столь резкое повышение температур с явлением «атмосферной реки» и усиленным эффектом «горного фена».

«Атмосферная река — это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшей теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду», — объясняют эксперты, а «эффект горного фена» — это сильный теплый ветер с гор.

Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет воду и нагревается.

«Поскольку в результате усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов будет усиливаться в дальнейшем», — заключили полярники.

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