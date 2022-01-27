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Фото-Новости > Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник

Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник

Александр Панько
27.01.22 12:51
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Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник

Главное: В Киеве на Оболони полиция изъяла из семьи троих детей 2, 3 и 4 лет, которые жили в условиях, «угрожающих жизни и здоровью».

Детали: 26 января в полицию Киева позвонил мужчина и сообщил, что в квартире на улице Тимошенко в Оболонском районе произошел конфликт и драка между родственниками. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, прибывшие на место патрульные застали на месте троих малолетних детей и их пьяного родственника.

Трехкомнатная квартира была почти до потолка захламлена мусором и хламом, а дети лежали на кровати.

Родителей в квартире не было.

Полицейские вызвали ювенальную службу, которая сразу же отвезла детей в больницу.

На данный момент работники социальной службы решают вопрос, где останутся дети.

В тему: В феврале 2019 года в Киеве на Троещине произошел пожар в квартире, которую неадекватная хозяйка превратила в помойку.

Тэги: Киев, общество, квартира, дети, ювенальная юстиция, Национальная полиция Украины, новости Украины

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