В Харькове обрушился четырехэтажный дом

Главное: В Харькове произошел обвал четырехэтажного нежилого дома. Предварительно, обрушение произошло из-за здания строительства, начавшегося рядом с обвалом.

Детали: В Харькове на проспекте Гагарина обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь мэрии города Юрий Сидоренко.

По его словам, произошел обвал нежилого дома.

«Относительно обвала на Гагарина, 20. Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода „Авторучка“, которые находятся на частной территории», — рассказал Сидоренко.

Пострадавших, по словам владельца помещений, нет. Предварительно, обрушение произошло из-за здания строительства, начавшегося рядом с обвалом.

«Мэр города Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы)», — добавил Сидоренко.

Сейчас на месте происшествия работают представители полиции и ГСЧС.

В полиции заявили, что выясняют причины обрушения стены нежилого дома в Основянском районе Харькова. В результате чего, по данным правоохранителей, пострадавших нет.

«4 января в 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина произошел обвал стены четырехэтажного дома. Установлено, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось», — рассказали в полиции.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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