В полтавской школе неизвестная устроила стрельбу. Есть пострадавшие

Главное: В Полтаве в школе № 11 неизвестная устроила стрельбу из арбалета. В результате инцидента ранены двое учителей.

Детали: На территории одной из школ Полтавы неизвестная устроила стрельбу из арбалета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

«6 сентября, около 10:00, поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, на территорию школы № 11 зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей, впоследствии полицейские установили личность правонарушительницы — ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения.

Сейчас она дает показания следователям, правоохранители выясняют обстоятельства и мотивы содеянного.

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