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Фото-Новости > Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров

Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров

Александр Панько
27.07.21 17:11
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Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров

Главное: Сотрудники ГБР совместно с департаментом противодействия контрабанде изъяли 30 т контрабандного товара на столичной таможне.

Детали: Государственное бюро расследований совместно с департаментом противодействия контрабанде провели обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни. Как сообщает пресс-служба ГБР, в ходе оперативных действий изъято более 30 тонн товара.

Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков длительное время завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.

Таким образом перевозчик избегал уплаты налогов.

Только в июле этот экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не уплатив около 30 млн грн налога.

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме, в том числе среди сотрудников таможни.

В тему: По словам главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, незаконное перемещение товаров, прежде всего подакцизной группы, в страны Европейского Союза, является одной из основной угроз на украинской границе.

Тэги: Киев, обыск, почта, таможня, контрабанда, товар, Государственное бюро расследований, новости Украины

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