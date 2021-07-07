В Киеве педофил сбежал из-под стражи

Главное: Из-под стражи в Киеве сбежал педофил. Правоохранители обнародовали фото подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних и призвали поделиться информацией о его местонахождении.
Детали: В Киеве сбежал из-под стражи злоумышленник, подозреваемый в педофилии. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает пресс-служба столичной полиции, публикуя фото беглеца.
«Подольским управлением полиции за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, разыскивается Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения, который 06.07.2021 совершил побег из-под стражи», — говорится в сообщении.
Подозреваемому на вид — 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую футболку, синие джинсы и темные кроссовки. Злоумышленника сейчас ищут.
«Уважаемые граждане! Если кто-то владеет информацией о месте нахождения данного гражданина, просим незамедлительно сообщить по номерам телефонов
Тем временем Киев Оперативный сообщает, что злоумышленник нигде не работает, не имеет постоянного места жительства, является уроженцем Крыма. Побег он совершил ночью.
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