На Хмельнитчине посреди города дерево рухнуло на подростка

Главное: В Каменец-Подольском на подростка рухнуло дерево. Пострадавшего госпитализировали.

Детали: В Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский на 18-летнего парня посреди улицы упало дерево. Об этом сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции.

По данным правоохранителей, подросток 16 июня в 17:00 шел по улице Огиенко, где на него внезапно упало дерево. Пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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