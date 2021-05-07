У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы

Главное: Один самых мощных плавучих кранов Европы «Захарий» столкнулся с подводной скалой на строительстве моста в Запорожье, в результате чего получил повреждения дна, и пока не может продолжать работу.

Детали: Плавучий кран Lifting LK — 800 (Zakhariy) пострадал из-за неправильно проложенного речного маршрута на Днепре. Как сообщается на официальной странице турецкой компании Onur Group, которая строит мосты в Запорожье, в Facebook, он «наткнулся на подводную скалу».

В результате работы по строительству моста через Днепр пока приостановлены.

При ээтом в компании пообещали произвести ремонт поврежденной части крана в максимально короткие сроки.

Справка: Плавучий кран Lifting LK — 800 был построен на заводе «Ленинская кузня» в Киеве в 2009 году. Свое имя «Захарий» он получил в честь отца владельца компании-подрядчика, бывшего депутата Киевсовета Валерия Мошенского. Грузоподъемность крана составляет 680 тонн, что делает его одним из самых мощных плавучих кранов в Европе.

В тему: 18 ноября 2011 года «Захарий» рухнул в реку при строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Чудом никто не пострадал, однако была серьезно повреждена стрела крана. Причиной назывались спешка и нарушение правил эксплуатации при опускании стрелы в походное положение.