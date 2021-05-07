Молодой испанец… расчленил и ел свою маму

Главное: В Испании молодой мужчина убил свою мать. После этого он расчленил ее и начал есть.

Детали: В испанском Мадриде произошло жуткое преступление. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут 28-летний Альберто Санчес Гомес убил, расчленил и две недели ел свою мать – 68-летнюю Марию Соледад Гомес.

Отмечается, что каннибал раньше работал официантом.

Труп матери он ел не сам, но и кормил им собственную собаку.

В ходе следствия выяснилось, что отморозок поссорился с мамой и задушил ее, после чего решил «разделать» ее на множество кусков и употребить в пищу.

Фрагменты тела погибшей были найдены в холодильнике, а голова, руки и сердце валялись прямо на кровати.

Сообщается, что копам позвонила подруга погибшей, которая рассказала, что не может целый месяц связаться с ней, после чего правоохранители провели обыск в доме и обнаружили страшную находку.

Сам людоед говорит, что убил мать «в состоянии психотического эпизода» и уверяет, что, когда смотрел телевизор, слышал голоса, которые приказывали ему убить маму. Также убийца заявил, что раскаивается.

Выяснилось, что парень долго сидел на наркотиках и злоупотреблял алкоголем. Ранее его двенадцать раз задерживали за жестокое обращение с матерью и обвиняли в побоях.

Теперь за кровавое преступление он может получить более пятнадцати лет тюрьмы.

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