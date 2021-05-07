В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу

Главное: Ученые обнаружили могилу с останками, возраст которой составляет 78 тысяч лет. Ее нашли в Кении.

Детали: В кенийской пещере Панга-я-Саиди найдена возможно самая древняя могила в мире. Об этом пишет издание Nature.

Археологи говорят, что ее возраст составляет около 78 тысяч лет.

В могиле обнаружили останки – это скелет маленького ребенка (ему было до трех лет).

Уже выяснилось, что он принадлежит мальчику.

Очевидцы говорят, что найденный скелет лежал в согнутом положении на правом боку, а его колени были прижаты к груди.

Исследователи отмечают: «Очевидно, что кто-то провел весьма кропотливую работу. Расположение костей позволило в подробностях восстановить процесс погребения: ребенка укутали в некое подобие савана или плащаницы, его голову уложили на своеобразную подушку, специально для него выкопали могилу».

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