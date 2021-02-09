В Ивано-Франковской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус – погибли люди

Главное: В Ивано-Франковской области произошло ДТП. Есть погибшие и травмированные.

Детали: В Ивано-Франковской области произошло крупное ДТП. Как сообщает полиция, в понедельник, 8 февраля, на трассе Н-10 возле села Павловка грузовик Mercedes Benz Atego врезался в микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, который перевозил пассажиров.

Отмечается, что двадцатилетний водитель грузовика, выезжая с второстепенной дороги на главную, «не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении», из-за чего врезался в маршрутку.

Жертвами аварии стали два человека, еще тринадцать людей получили травмы.

Копы говорят, что оба водителя были трезвыми.

В тему: жертвами страшного ДТП в Запорожской области стали два человека.