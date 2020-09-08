Главное: Из-за сбоя в работе электронного билета на станциях метро в Киеве выстроились огромные очереди. Людям советуют пользоваться наземным транспортом.

Детали: В Киевском метрополитене произошел сбой — из-за неисправности в работе электронного билета на станциях образовались огромные очереди. Как сообщает «Информатор», по предварительным данным, не работает электронный билет и нет связи с банком.

По громкоговорителю на некоторых станциях людей призывают воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными талонами. У касс и терминалов выстроились огромные очереди.

Впоследствии на официальной странице метрополитена в Facebook появилось сообщение о том, что «сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена» наблюдались «из-за просадки напряжения в электросети».

В тему: 28 августа 2020 года в Киеве на вокзале собралась огромная очередь людей на входе в станцию метро «Вокзальная». Что стало причиной скопления людей, неизвестно.