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На станциях метро в Киеве выстроились огромные очереди

Александр Панько
08.09.20 12:49
386
На станциях метро в Киеве выстроились огромные очереди

Главное: Из-за сбоя в работе электронного билета на станциях метро в Киеве выстроились огромные очереди. Людям советуют пользоваться наземным транспортом.

Детали: В Киевском метрополитене произошел сбой — из-за неисправности в работе электронного билета на станциях образовались огромные очереди. Как сообщает «Информатор», по предварительным данным, не работает электронный билет и нет связи с банком.

По громкоговорителю на некоторых станциях людей призывают воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными талонами. У касс и терминалов выстроились огромные очереди.

Очередь на станции метро в Киеве

Очередь на станции метро в Киеве

Очередь на станции метро в Киеве

Впоследствии на официальной странице метрополитена в Facebook появилось сообщение о том, что «сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена» наблюдались «из-за просадки напряжения в электросети».

Скриншот сообщения Киевского метрополитена в Facebook

В тему: 28 августа 2020 года в Киеве на вокзале собралась огромная очередь людей на входе в станцию метро «Вокзальная». Что стало причиной скопления людей, неизвестно.

Тэги: Киев, метрополитен, очередь, сбой, новости Украины

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