На суровой Николаевщине дедушка развращал свою внучку

Главное: В Николаевской области задержали 66-летнего мужчину, который развращал собственную внучку. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Детали: В Очаковском районе Николаевской области 66-летний мужчина развращал свою внучку. По словам девочки, подобное происходило неоднократно. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

1 сентября в полицию обратилась жительница Очаковского района, которая стала свидетелем развращение ее мужем девятилетней внучки. Ребенок — сирота и находится на воспитании бабушки и деда.

Полицейские задержали мужчину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Растлителю грозит до восьми лет лишения свободы.

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