В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет

Главное: В Шотландии нашли артефакты эпохи бронзового века. Им три тысячи лет.

Детали: Редкий клад эпохи бронзового века найден в Шотландии. Как пишет издание The Guardian, охотник за сокровищами Мариуш Степьен обнаружил артефакты, которым три тысячи лет, с помощью обычного металлоискателя.

Сообщается, что кладоискатель был занят раскопками вместе с друзьями, и обнаружил металлические предметы на глубине в полтора метра.

На место раскопок прибыли эксперты из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии.

Исследователи нашли меч в ножнах, украшенный ремнями и пряжками, колпаки с колес древних повозок.

Кроме этого они обнаружили тут декоративную погремушку, которая прикреплялась к конской сбруе и стала первой из найденных в Шотландии и третьей в Великобритании.

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