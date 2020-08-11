Под Киевом подросток, получив отказ в сексе, задушил 12-летнюю девочку

Главное: Правоохранители Киевской области задержали 15-летнего парня по подозрению в убийстве 12-летней девушки. Парню светит от 10 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Детали: В Киевской области полиция задержала 15-летнего парня, который подозревается в убийстве 12-летней девочки, пропавшей днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полиция Киевщины проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы города Яготин, которая исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от ее отца в 4 часа утра.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

Как сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, полицейские вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел пропавшую девочку.

«Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело. Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и, получив отказ, он задушил девочку ее же ремнем», — сообщил Небытов.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Подростку светит срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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