В рекламе Трампа раскритиковали Евромайдан

Главное: В предвыборной рекламе американского лидера Дональда Трампа появилась фотография с Евромайдана в Киеве. Она подписана как «хаос и насилие».

Детали: На предвыборном плакате президента США Дональда Трампа на странице Evangelists for Trump появилась реклама, на которой размещена фотография с киевского Евромайдана 2014 года.

Примечательно, что пиарщики американского лидера подписали ее как «хаос и насилие».

Судя по контексту рекламы, Дональд Трамп предлагает американскому обществу другой путь развития политических событий, призывая народ США к порядку и спокойствию.

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