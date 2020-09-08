С балкона на голову упал кирпич. Кто виноват? Что делать?

Состояние балконов в большинстве жилых домов страны оставляет желать лучшего. Такие сооружения представляют опасность не только для самих жителей квартир, но и для их соседей, пешеходов и автомобилей.

А если с балкона упал кирпич, то что делать? Давайте разбираться.

Балкон находится в общей собственности жильцов дома

Обратимся к документам. В соответствии с Государственным классификатором зданий и сооружений ДК 018-2000 дом как разновидность здания состоит «из несущих и ограждающих или совмещенных (несуще-ограждающих) конструкций, образующих наземные или подземные помещения».

Согласно ДБН В.2.2-15-2005 балкон — это «выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха летом». И когда вопрос стоит о «ремонте балконов», то в действительности имеются в виду ограждающие (несуще-оградительные) конструкции, которые и образуют балкон.

Такие конструкции, в соответствии с ч.2 ст.382 ГКУ, являются общей собственностью владельцев квартир:

«Общим имуществом многоквартирного дома являются помещения общего пользования (в том числе вспомогательные), несущие, ограждающие и несуще-ограждающие конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и другое оборудование внутри или за пределами дома, обслуживающее более одного жилого или нежилого помещения, а также здания и сооружения, предназначенные для удовлетворения потребностей всех совладельцев многоквартирного дома и расположенные на придомовой территории, а также права на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и его придомовая территория, в случае государственной регистрации таких прав».

Таким образом, балкон извне не является частной собственностью владельца квартиры, а является общей совместной собственностью совладельцев многоквартирного дома.

Кто обязан ремонтировать балкон?

Со стороны закона это выглядит так. Согласно общему правилу, установленному статьей 322, содержать свое имущество должен собственник. Если обратиться к статье 369 Гражданского кодекса Украины (ГКУ), то владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности, осуществляется по согласию всех совладельцев. Итак, ремонтировать балконы (ограждающие конструкции) должны совместно совладельцы многоквартирного дома — собственники квартир.

Именно поэтому в многоэтажных домах, совладельцы квартир которых объединились в ОСМД, ответственность за причинение вреда в результате падения конструкций с балкона такого дома будет нести председатель или другое ответственное лицо такого ОСМД.

В случае, если в многоквартирном доме ОСМД не создавалось, ответственность будет нести обслуживающая компания, которая признана управляющим в таком многоэтажном доме. Поскольку в соответствии со ст. 5 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» услуга по управлению многоквартирным домом включает, в частности, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Замечу: если балкон или его часть обрушились из-за самовольного вмешательства владельца квартиры в конструктивные элементы, то очевидно, что отвечать должен сам владелец квартиры.

Поэтому вопрос ответственности следует рассматривать отдельно в каждом конкретном случае и для каждого конкретного вида ответственности.

Куда обращаться в случае падения конструкций балкона?

Во-первых, необходимо обращаться в полицию, которая должна зафиксировать такой факт и в зависимости от нанесённых последствий возбудить уголовное производство и провести досудебное расследование.

Во-вторых, стоит обратиться в органы местного самоуправления. Они, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КоАП), имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях правил благоустройства населенных пунктов.

ОСМД — лучшее будущее для жилых домов

Как правозащитник уже много лет занимаюсь адвокацией вопросов ОСМД. Отмечу, что такое объединение — не просто европейский путь развития, это единственный выход для решения проблем ЖКХ. Ведь в таком случае люди берут на себя ответственность за свой дом и наводят там порядок.

Ведь часто управляющие компании практически ничего не делают в жилых домах. Зато жители ОСМД за несколько лет воплотили те качественные изменения в своих домах, которые не смогла осуществить власть за годы независимости страны. Поэтому не надо бояться такой ответственности, как ОСМД.