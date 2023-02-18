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Блоги > Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег

Автор: Александр Гончаров
17.02.23 21:37
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Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег

Продолжаю раскрывать особенности актуальнейшей темы об ожидаемом введении CBDC — Цифровой Валюты Центрального Банка.

Да, несмотря на войну, в это время создаются условия, чтобы в итоге люди согласились на использование цифровых денег, т.е. отказались от права использования своих наличных денег как хочешь, когда хочешь и где хочешь. И для этого финансовые власти приводят очень логичные и веские доводы:

1. Предотвращение коррупционных схем и отмывания денег, ведь все транзакции можно отслеживать всегда и везде, в случае необходимости система может просто заблокировать перевод денег или весь счет.

2. Разрешение проблемы здоровья и гигиены, т.к. цифровая валюта не может передавать никакие микробы.

3. Предотвращаются кражи и потери денег, а также стоимость производства и хранения наличных денег, прочее.

Что ещё? Далее хотел бы привести прямую речь современного экономического пророка из США Кэтрин Остин Фиттс:

«Чтобы отказаться от свободы пользоваться своими наличными деньгами, должен произойти еще один очень драматичный инцидент, когда люди должны будут принять новую цифровую валюту. Это полный крах финансовой системы во всех странах, почти одновременно с гиперинфляцией, которая началась в июле 2020 года и достигла непомерных высот в декабре 2022 года, чтобы подготовить мир к CBDC.

Экономика всех стран рухнет на дно, средний класс окажется за чертой бедности, а малые и средние предприятия обанкротятся...

Люди потеряют свои рабочие места, последуют социальные, экономические и финансовые волнения. В итоге государство под видом гуманитарного акта предложит людям так называемый универсальный базовый доход, чтобы помочь им выжить на минимальном уровне.

Этот универсальный базовый доход позволит людям просто не умирать. Он будет выплачиваться только и исключительно на цифровой кошелек, который будет установлен на мобильные телефоны, и CBDC будет переводиться туда».

От себя добавлю, что с января 2020 года люди в Китае уже используют эти цифровые кошельки. Так, что думайте, друзья, и готовьтесь к тому, что мир денег сильно изменится в ближайшее время. На мой взгляд, это уже не остановить. Особенно в Украине, т.к. мы теперь полностью зависим от западных кредиторов.

P.S. Напомню, 30 января этого 2023 года заместитель главы ОП и куратор реформы Ростислав Шурма заявил, что в Украине могут запретить оплату подакцизных товаров, в частности, алкоголь, сигареты и даже бензин за наличные деньги.

Первоисточник

Тэги: электронные деньги, цифровая валюта, цифровой кошелек

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