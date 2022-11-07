Эвакуация из Киева - это когда вас вывезли в безопасное место, а не сказали - валите

В случае полного блэкаута главное — сохранить водоснабжение, потому что иначе будет замерзание труб и глобальная катастрофа в городе, которая сделает его непригодным для жизни на неопределённый срок. Так вот вопрос: неужели нельзя обеспечить мощными генераторами (какие стоят к примеру на круизных лайнерах) хотя бы насосные станции Киевводоканала?

Хотелось бы об этом услышать от городской власти, а не об «эвакуации» трёх миллионов киевлян.

Да, и кстати: эвакуация — это когда вас вывезли транспортом в более безопасное место, предоставив жильё и питание. А если вам сказали — валите, света нет и не будет, это не эвакуация, а безответственность.

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