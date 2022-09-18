Дерибан и междусобойчик как основа украинского кинопроизводственного процесса

Коррупция — как вирус. Если ее не лечить или не изолировать носителя — она распространяется безумными темпами.

Я не понимаю, чему удивляются наши кинематографисты (речь о коррупционном скандале, в котором оказалась замешана Украинская киноакадемия — ред.), абсолютное большинство которых молча «проглотило» и некомпетентную главу ГосКино Украины Кудерчук, назначенную по результатам сфальсифицированного конкурса, и рейдерство Совета по государственной поддержке кинематографии, который с нарушением процедур и принципа недопущения конфликта интересов захватили приближенгные к Сушко и Офису президента теле- и кинопродюсеры развлекательного кино.

Стоит ли удивляться, что 6 из 9 членов конкурсной комиссии по предоставлению грантов Украинской Киноакадемия раздали их собственным проектам?

Уже 2 года то же происходит в питчингах Госкино.

Дерибан и междусобойчик — теперь единственный modus operandi всего украинского кинопроизводственного процесса.

Это — цена молчания киносообщества.

А ведь можно было и не промолчать. Все равно деньги на кинопроизводство не получили бы, но хотя бы честь сохранили.

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