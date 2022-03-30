Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Блоги > После переговоров Украины и России забрезжил луч надежды

После переговоров Украины и России забрезжил луч надежды

Автор: Сергей Сивохо
29.03.22 20:14
299
После переговоров Украины и России забрезжил луч надежды

Результаты переговоров Украины и РФ в Стамбуле. Каковы они?

Заявление Украины:

- Переговоры успешно перенесены из Беларуси в Турцию. Украина видит Турцию, как одну из стран-гарантов безопасности для Украины.

- Разработан новый формат системы гарантий безопасности для Украины. Это будет новый международный договор.

- Страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации и окажут помощь. Среди гарантов –  страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

- Между Украиной и РФ –  неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому пока страны-гаранты не будут работать по этим территориям. Некоторые страны уже дали предварительное согласование.

- Имплементация решений будет по такой процедуре: референдум, затем ратификация парламентами стран-гарантов.

- В отношении Крыма будет прописан отдельный пункт договора. В течение 15 лет Украина и РФ будет проводить переговоры по Крыму, в течение этого времени – не будет военных действий. Ситуация с Донбассом будет прописана отдельным пунктом.

- Страны-гаранты будут помогать Украине вступлению в ЕС.

Заявление РФ: 

- Переговоры с Украиной были конструктивными.

- Руководство РФ делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине.

- Минобороны РФ решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

- При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе.

- Встреча Зеленского и Путина возможна одновременно с парафированием договора Украины и РФ на уровне МИД.

Первоисточник

Тэги: переговоры

Комментарии

Статьи

26.03.22 10:32

Одесса во время войны: малый и средний бизнес – оплот экономики страны

Автор: Екатерина Богачинская

Дайджест

Америка не может помочь ЕС уйти от российской газовой зависимости
27.03.22 21:08

Америка не может помочь ЕС уйти от российской газовой зависимости

Автор: Жгучий глагол

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.03.22 16:47

В Украине могут подорожать лекарства
29.03.22 16:40

Управделами УПЦ напомнил, что в любых испытаниях последнее слово остается за Богом
29.03.22 16:15

В епархиях УПЦ отпели погибших украинских военнослужащих
29.03.22 15:15

Стало известно, как война ударила по ритейлу в Украине
29.03.22 15:10

Шмыгаль оценил размах падения экономики Украины из-за войны
29.03.22 14:55

Плату за землю в Украине отменили из-за войны
29.03.22 14:49

В ОП назвали примерные сроки окончания войны
29.03.22 14:47

Мэр Ирпеня рассказал о разрушениях города
29.03.22 13:50

Митрополит УПЦ рассказал, почему важно верить в милосердие Божие
29.03.22 13:40

Вылезший из бункера Шойгу назвал дальнейшую главную цель «спецоперации» в Украине
29.03.22 16:47

В Украине могут подорожать лекарства
29.03.22 14:49

В ОП назвали примерные сроки окончания войны
29.03.22 12:22

Назван список категорий граждан, кому не вручат повестку во время военного положения
29.03.22 11:28

Из-за войны в Украине гибнет все больше детей
29.03.22 10:57

В Стамбуле стартовал новый раунд переговоров Украины и РФ
29.03.22 09:46

Генштаб ВСУ заявил, что в Украине уже погибли 17,2 тысячи россиян
29.03.22 09:29

Киевлян предупредили о минах
28.03.22 15:45

В Украине отменили карантинные зоны
28.03.22 14:13

Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
28.03.22 13:44

В Минэкономики назвали шокирующую цифру потерь Украины из-за войны
23.03.22 11:22

Жителям Крыма с российскими паспортами могут запретить покидать полуостров
26.03.22 10:01

Несмотря на войну, Украина готова накормить зерном весь мир
26.03.22 10:16

Наблюдатель ООН рассказал, что происходит на ЧАЭС
26.03.22 09:57

Как правильно перейти на летнее время в Украине
25.03.22 21:17

Владельцы объектов недвижимого имущества в центре Днепра сообщают о фактах предполагаемого рейдерства, — СМИ
26.03.22 09:46

Украина и Россия сблизились по четырем пунктам, — Эрдоган
25.03.22 16:10

Запорожский митрополит УПЦ помог эвакуировать людей из зоны боевых действий
25.03.22 16:49

Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве
23.03.22 11:34

В России таинственно исчез Шойгу
25.03.22 14:48

Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ
Фото и Видео
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине
В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине
На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Какая валюта будет доминировать в мире после 2022 года?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.