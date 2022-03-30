После переговоров Украины и России забрезжил луч надежды

Результаты переговоров Украины и РФ в Стамбуле. Каковы они?

Заявление Украины:

- Переговоры успешно перенесены из Беларуси в Турцию. Украина видит Турцию, как одну из стран-гарантов безопасности для Украины.

- Разработан новый формат системы гарантий безопасности для Украины. Это будет новый международный договор.

- Страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации и окажут помощь. Среди гарантов – страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

- Между Украиной и РФ – неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому пока страны-гаранты не будут работать по этим территориям. Некоторые страны уже дали предварительное согласование.

- Имплементация решений будет по такой процедуре: референдум, затем ратификация парламентами стран-гарантов.

- В отношении Крыма будет прописан отдельный пункт договора. В течение 15 лет Украина и РФ будет проводить переговоры по Крыму, в течение этого времени – не будет военных действий. Ситуация с Донбассом будет прописана отдельным пунктом.

- Страны-гаранты будут помогать Украине вступлению в ЕС.

Заявление РФ:

- Переговоры с Украиной были конструктивными.

- Руководство РФ делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине.

- Минобороны РФ решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

- При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе.

- Встреча Зеленского и Путина возможна одновременно с парафированием договора Украины и РФ на уровне МИД.

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