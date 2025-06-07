Оккупантам приказывают расстреливать раненых украинских воинов

Российские командиры приказывают своим солдатам добивать украинских воинов, которые получили ранения. Об этом свидетельствует перехват приказа оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехвате командир одного из российских подразделений отдает своим подчиненным приказ на расстрел украинских защитников.

«Три хохла где-то лазят трехсотых. Ориентировочно пошли на запад. В вашей ситуации в плен их брать не надо, их обнуляйте. Их обнуляйте, чтобы не тащить к себе в укрытие, не палить», — говорит командир.

В ГУР подчеркнули, что это еще одно доказательство целенаправленного уничтожения военнопленных, которое проводит армия РФ. Только подразделения ГУР зафиксировали более 150 случаев казни украинских пленных россиянами.

Напомним, россияне расстреляли группу украинских пленных.