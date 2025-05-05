Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов

Украина не хочет долговременной войны с Россией и сегодня есть все инструменты, чтобы быстро ее закончить. Однако российское руководство должно знать, что Украина не останется без поддержки союзников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Чехии, сообщает РБК-Украина.

«По моему мнению, если Украина будет сильной, война закончится, как можно быстрее. И все инструменты сегодня есть в руках прежде всего Соединенных Штатов Америки и наших европейских коллег. Сохранить союз между Америкой и Европой — задача номер один», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что еще одна приоритетная задача — заставить Россию пойти на полное и безусловное прекращение огня, которое предложили США. И помочь в этом, по его мнению, может принуждение со стороны Европы и США.

«Но россияне должны знать, что мы рассчитываем на 3 млн артиллерийских снарядов. И не только Северная Корея будет им помогать. У нас есть союзники, которые помогают Украине. Это не значит, что кто-то хочет долгой войны, мы хотим ее закончить. И все войны заканчиваются. И заканчиваются всегда долгие диктаторские режимы», — сказал президент.

Это заявление Зеленского было ответом российскому диктатору Владимиру Путину, который в недавнем интервью пропагандистам размечтался о «неизбежном примирении» с Украиной. Диктатор отметил, что это лишь вопрос времени.

Напомним, президент Чехии назвал условие для ввода миротворцев в Украину.