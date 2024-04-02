Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане

Впервые с начала войны Татарстан оказался под атакой беспилотников. В частности, были повреждены предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Впервые с начала „СВО“ дроны атаковали Татарстан — два БПЛА прилетели в заводы в Елабуге и Нижнекамске», — говорится в сообщении.

Со слов местных жителей, в районе шести утра взрывы также были на территории особой экономической зоны «Алабуга», которая находится под городом.

Якобы в результате атаки пострадали завод и общежитие. Предварительно, есть пострадавшие.

Отметим, что расстояние от границы Украины до Елабуги по трассе составляет 1593 км, а по прямой — 1237 км.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что в городе Елабуга россияне развернули минимум две линии производства дронов-камикадзе «Шахед».

Целью атаки в российском Татарстане, который находится в более чем 1000 км от Украины, стал завод со сборки «Шахедов». Это была операция ГУР. Об этом сообщил источник в спецслужбах.

Как рассказал источник изданию, под атаку попал завод со сборки дронов-камикадзе «Шахед», которые россияне маркируют под «Герань-2».

По данным издания, это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Также собеседник добавляет, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Напомним, в Волгоградской области неизвестные дроны атаковали арсенал с боеприпасами.