Apple Vision Pro массово возвращают из-за головных болей и укачивания

Покупатели Apple Vision Pro массово возвращают устройства в магазины. Об этом пишет The Verge.

Дискомфорт из-за большого веса, головная боль, укачивание и напряжение глаз — одни из основных причин, по которым люди возвращают свои гарнитуры.

Но аппаратная часть Apple Vision Pro — не единственная проблема. Другая распространенная жалоба заключается в том, что Vision Pro не обеспечивает пользователей достаточной производительностью за тот ценник, который просят в Apple.