Войну в Украине надо заканчивать, - считают американские аналитики

Американская аналитическая корпорация Rand рекомендует властям США способствовать скорейшему завершению войны в Украине и устойчивому прекращению огня. В противном случае Украина может потерять еще больше территорий, а риск прямой войны РФ и НАТО возрастет. Об этом говорится в докладе организации, которая занимается, в том числе, анализом для Пентагона.

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