На Житомирщине от отравления угарным газом погибли семь человек

В одном из сел Житомирской области обнаружили погибшими семь мужчин. Об этом сообщила Нацполиция во вторник, 6 февраля.

«Около 9:00 в Бердичевское районное отделение полиции поступило сообщение от жителя села Великих Низгорцев Семеновской общины о том, что в одном из домов он обнаружил тела мужчин без признаков жизни. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 5 февраля семь жителей Винницкой области приехали в дом, который снимался для проживания на период работы в одной из агрофирм. А уже сегодня к местному жителю села обратилась жена одного из мужчин, который не выходил на связь. При посещении дома было обнаружено семь мужчин без признаков жизни. Предварительная причина их гибели — отравление угарным газом.

Сейчас на месте работают полицейские, работники ГСЧС, медики и газовая служба. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 УК Украины).

Напомним, в Крыму целая семья отравилась угарным газом — погибли четыре человека.