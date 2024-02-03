Apple Vision Pro: очки дополненной и виртуальной реальности уже в продаже

Первые американцы замечены в новых очках Apple Vision Pro. Вчера первые 200 тысяч американцев оформивших предзаказ (минимальная цена — 3 500$) получили шлем/очки смешанной (дополненной и виртуальной) реальности.

Apple Vision Pro может работать в двух режимах: полностью скрывать реальный мир или дополнять его цифровыми элементами. Переключаться между режимами можно с помощью колесика Digital Crown. Чтобы скрыть, размыть реальный мир или, наоборот, проявить его, нужно прокрутить колесико.