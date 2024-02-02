Самолет упал на парк жилых фургонов в США

Громкое ЧП произошло в Клируотере (штат Флорида). Тут легкомоторный самолет упал на парк жилых автофургонов.

В результате случился пожар.

Местные спасатели говорят: «Мы прибыли на месте крушения небольшого самолета в парке мобильных домов к югу от торгового центра. Несколько передвижных домов загорелись. На месте происшествия работают пожарные из разных ведомств».

Сообщается, что есть погибшие – как в самолете, так и в передвижном доме, но их число не уточняется.

Уточняется, что самолет упал на один из домов. Пожар охватил еще три трейлера, но живущие в них люди смогли выбраться.

При этом в федеральном управлении гражданской авиации рассказали, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением.

Ранее в Канаде произошло смертельное крушение вертолета.