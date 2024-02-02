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Видео-Новости > Украинские дроны потопили вражеский ракетный катер. На его борту могли находиться до 40 моряков

Украинские дроны потопили вражеский ракетный катер. На его борту могли находиться до 40 моряков

Александр Панько
01.02.24 16:50
226
Украинские дроны потопили вражеский ракетный катер. На его борту могли находиться до 40 моряков

Бойцы ГУР этой ночью уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ. Об этом сообщает ГУР.

«В ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер „Ивановец“ Черноморского флота РФ», — говорится в сообщении.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

«В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с последующим движением — „Ивановец“ дал крен на корму и затонул», — добавляют в ГУР.

Как добавляют разведчики, стоимость утраченного РФ корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

«Поисково-спасательная операция российских окупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела», — констатируют в ГУР.

На борту российского ракетного катера «Ивановец», об уничтожении которого заявила украинская разведка, могли находиться до 40 моряков. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.

По информации военных, это существенная потеря для россиян, учитывая наличие трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которого противокорабельные ракеты типа «Москит» с дальностью до 130 километров.

«В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны», — уточнили в ВМС.

Также военные напомнили, что это уже не первые потери в указанной бригаде. Ранее украинские военные повредили малый ракетный корабль проекта 1239 «Самум».

«Эта операция — очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья», — подчеркнули в ВМС.

«Ивановец» — большой ракетный катер проекта 12411 «Молния», предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз. Вооружение — 2×2 ПУ ПКР «Москит», 1×1 76-мм АУ АК-176, 2×6 30-мм АУ АК-630, 1 ПУ ЗРК «Игла».

Напомним, накануне в Крыму гремели взрывы около городов Севастополь и Саки.

Тэги: катер, дроны, ГУР

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