Украинские врачи провели уникальную операцию крошечному ребенку

В Украине впервые провели операции младенцу, который не мог полноценно дышать. Об этом информирует НДСБ «Охматдет».

Сообщается о том, что мальчик появился на свет с редким синдромом – асфиктическая торакальная дистрофия, который встречается не чаще, чем один раз на 130 тысяч новорожденных.

Поясняется, что такие дети рождаются с маленькой грудной клеткой, которая имеет колокольчатую форму и ограничивает работу легких.

Медики говорят: «Суть операции состоит в том, что последовательно пересекаются шесть ребер в шахматном порядке. А затем соединяются специальными металлическими конструкциями таким образом, что из длинных сегментов двух ребер делается одно вдвое длиннее ребро. За счет этого увеличивается объем грудной клетки».

Уточняется, что эта операция была проведена в два этапа: в 1,5 месяца на правой стороне и в 2,5 месяца на левой.

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