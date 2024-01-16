В Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу. Множество людей получили ожоги

В российском городе Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу, из-за чего пострадали не менее 16 человек, среди которых есть дети. Об этом сообщает российский ТГ-канал Mash.

Сначала сообщалось об 11 пострадавших, затем их количество возросло до 16, среди них — двое детей. У всех — ожоги ног и рук 1-2 степени. Сообщается, что они провалились в снег, под которым находилась горячая вода.

Кроме того, из-за аварии без тепла осталось 20 многоквартирных домов (более 3 000 жителей).

Напомним, в Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями.