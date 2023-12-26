В Днепре мужчина пытался взорвать гранату в доме с детьми

Главное: В Днепре мужчина намеревался взорвать гранату в доме, в котором находились его маленькие дети двух и четырех лет. Через окно их передали сотрудникам полиции.

Детали: Правоохранители задержали в Днепре мужчину, который угрожал взорвать гранату в доме, где находились двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во вторник, 26 декабря.

Сообщения о происшествии поступили в полицию около 22:00 25 декабря. На место сразу выехали спецназовцы КОРД. В доме были маленькие дети подозреваемого двух и четырех лет. Спецназовцы разоружили и задержали мужчину.

По информации правоохранителей, никто не пострадал — детей через окно передали работникам полиции.

Задержанным оказался местный житель 27 лет. У него изъяли гранату Ф-1. Во время последующего обыска в помещении полицейские обнаружили еще четыре гранаты и дымовые шашки.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Также решается вопрос об извещении подозрения в угрозе убийством.

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