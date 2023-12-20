Ли Редмонд: умерла женщина с самыми длинными ногтями в мире

Главное: В США умерла Ли Редмонд. У нее были самые длинные ногти в мире.

Детали: Книга рекордов Гиннесса сообщает, что в американском штате Юта в возрасте 82 лет скончалась Ли Редмонд. Еще в 2003-м году она стала женщиной с самыми длинными ногтями в мире.

Американка не стригла их с 1979-го по 2003-й год, после чего ногти выросли до общей длины 7 метров 51,3 сантиметра.

Информируется о том, что, благодаря тщательному уходу и многочисленным маникюрам ногти женщины отросли еще больше, и в 2008-м году достигли общей длины 8,65 метра.

При этом они стали самыми длинными ногтями на паре рук в истории (женщин). В 2022-м году результате превзошла другая американка Диана Армстронг.

Ли Редмонд старательно ухаживала за ногтями, чтобы они не искажались, а росли длинными красивыми дугами. Ежедневно она обрабатывала их теплым оливковым маслом и чистила их зубной щеткой, после чего наносила на каждый ноготь по полторы бутылочки укрепителя для ногтей, после чего окрашивала их в свой фирменный золотой цвет.

Сказано, что женщина лишилась своих рекордных ногтей в 2009-м году после автокатастрофы: американку подбросило на семь метров в высоту, после чего она упала на дорогу.

В тему: Книга рекордов Гиннесса пополнилась очень милым достижением.