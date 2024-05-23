Стало известно, какой будет погода в украинской столице в День Киева

В День Киева, в воскресенье, 26 мая, погода должна порадовать жителей и гостей украинской столицы. Об этом поведала синоптик Наталья Птуха, слова которой цитирует УНИАН.

Было сказано, что в городе должно быть тепло и сухо.

Ночью прогнозируется плюс 14-16 градусов, а днем воздух прогреется до 24-26 тепла.

Также указывается: «Скорее всего, также будет у нас преимущественно погода без осадков. Возможно, какие-то отдельные локальные дожди по южной части области могут быть. Но это еще надо уточнять».

Ранее синоптики сообщили украинцам кое-что приятное.