Ночные кошмары могут предупреждать о проблемах со здоровьем

Эксперты из Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона в Великобритании узнали, о чем могут говорить ночные кошмары, которые мучают человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что рост числа плохих сновидений способен указывать на начало аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка.

Специалисты в ходе своей работы собрали данные о состоянии здоровья 676 человек, страдающих волчанкой (аутоиммунным поражением суставов, кожи, почек и других органов и тканей), и 69 добровольцев с прочими системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями.

Подопытные рассказали, испытывали ли они какие-либо неврологические и психические симптомы в разные периоды жизни (в том числе перед началом обострения заболеваний).

Сообщается, что одним из наиболее распространенных зарегистрированных признаков, предвещающих развитие и усиление симптомов волчанки, было повышение частоты ночных кошмаров.

Ученые информировали, что треть людей поведали, что начали видеть неприятные сновидения более чем за год до проявления волчанки.

Кроме этого, как выяснилось, трое из пяти больных с волчанкой и каждый третий с человек другими ревматологическими заболеваниями заявили о появлении ярких и тревожных кошмаров.

Уточняется, что чаще всего добровольцы переживали во сне нападения, попадание в различные ловушки или опасные падения.

Теперь ожидается, что полученные данные можно будет использовать для повышения эффективности лечения и профилактики аутоиммунных заболеваний.

Резюмируется, что причины, по которым таким патологиям могут предшествовать ночные кошмары, еще предстоит установить.

Ранее американцы раскрыли секрет ночных кошмаров.