Американское общество негров-магов (2024): дата выхода и трейлер новой мозголомной комедии

Главное: Появился трейлер комедии «Американское общество негров-магов». По сюжету, главного героя завербовали в тайное общество темнокожих волшебников, которые хотят облегчить жизнь белых.

Детали: Вышел новый трейлер комедии «Американское общество негров-магов».

По сюжету фильма «Американское общество негров-магов» главного героя по имени Арен завербовали в тайное общество темнокожих волшебников, которые привержены одной цели — облегчить жизнь белых.

Премьера «Американское общество негров-магов» 22 марта 2024 года.

Трейлер «Американское общество негров-магов»: