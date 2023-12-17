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Видео-Новости > Девушки Миллера (2024): дата выхода и трейлер новой психологической драмы

Девушки Миллера (2024): дата выхода и трейлер новой психологической драмы

Агата Кловская
17.12.23 13:24
167
Девушки Миллера (2024): дата выхода и трейлер новой психологической драмы

Главное: Появился трейлер фильма «Девушки Миллера». Он расскажет о начинающей писательнице Кайро и ее преподавателе Джонатане Миллере.

Детали: Вышел трейлер психологической драмы «Девушки Миллера» с Дженной Ортегой и Мартином Фрименом

Лента «Девушки Миллера» расскажет о начинающей писательнице Кайро и ее преподавателе Джонатане Миллере, которые раньше состояли в отношениях. Кайро выполняет литературное задание, но публикация ее произведения может означать конец карьеры ее учителя.

Мировая премьера фильма «Девушки Миллера» состоится в первой половине января 2024 года на кинофестивале в Палм-Спрингс.

Трейлер фильма «Девушки Миллера»:

 

Тэги: фильм, кино

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