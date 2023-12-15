Депутат Сергей Батрин подорвал гранаты в здании сельсовета на Закарпатье. Много пострадавших

Главное: Взрыв гранат произошел в здании Керецковского сельского совета (Закарпатская область) во время заседания сессии. Виновник происшествия - Сергей Батрин. Пострадали 26 человек.

Детали: В Закарпатской области депутат Керецковского сельского совета Сергей Батрин подорвал гранаты во время заседания сессии. Об этом сообщила Нацполиция в пятницу, 15 декабря.

«Сегодня в 11:37 на линию 102 поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов подорвал гранаты. По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, сам взрыватель, еще 11 человек ранены», — говорится в сообщении.

Позже ведомство уточнило, что в результате происшествия пострадали 26 человек, шесть из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который подорвал гранаты.

На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Подрывник Сергей Батрин значится членом комиссии по законности и правопорядку. Указано, что он живет в селе Кушница и родился в 1969 году. По данным экс-советника ОП Арестовича, "требующим уточнения", Сергей Батрин служил в 128 бригаде. "Получил инвалидность, пробивал социальную помощь, в том числе и себе. Его не захотели слушать и он нашел способ привлечь к себе внимание", - пишет Арестович.

За несколько дней до подрыва Сергей Батрин опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины.

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