На Солнце произошла сильнейшая за последние шесть лет вспышка

Главное: Мощная вспышка произошло на Солнце. Сильнейшая за шесть лет.
Детали: Как информирует портал The Watchers, в активной области Солнца произошла сильнейшая за последние шесть лет вспышка. Излучения ударят по Земле.
Сказано, что солнечная вспышка класса X2,8 вспыхнула в активной области Солнца 14 декабря, примерно в 18-47 по киевскому времени, а завершилась с в 19-12.
Специалисты зафиксировали радиоизлучение типа II с расчетной скоростью 2 118 километров в секунду, что говорит о том, что во время вспышки произошел выброс корональной массы.
Кроме этого выявлено радиоизлучение IV типа: подобные происходят в связи с крупными извержениями на Солнце и обычно связаны с сильными корональными выбросами массы и солнечными радиационными бурями.
Ученые предупреждают, что радиочастоты будут наиболее деградированы над Южной Америкой.
Также, как стало известно, накануне мощной вспышки в этой же области Солнца произошло еще несколько менее сильных извержений.
За последние сутки был зафиксирован значительный рост пятен и повышение сложности магнитного поля на Солнце.
Прогнозируется, что геомагнитные бури на Земле ожидаются 16 декабря.
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